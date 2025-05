El actor Camilo Trujillo se convirtió en el más nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. La salida del artista fue tranquila, pues él mismo aseguró que ya es un ganador por llegar hasta la semana número 17 del reality del Canal RCN.

Como siempre pasa, antes de la eliminación se lleva a cabo el posicionamiento. Debido a que ya son pocos los que quedan, los argumentos cada vez son más escasos para expresar a uno de los famosos por qué debería irse del formato de convivencia.

Pues bien, Valentina Ruíz, más conocida como La Jesuu, fue la que más posicionamientos tuvo. En efecto, uno de ellos por parte de Camilo Trujillo, algo que le devolvió y aprovechó para desquitarse sin saber que el actor iba a ser el eliminado.

Camilo le dijo a La Jesuu que se le posicionó por estrategia, recalcó la valentía de la influencer por haber competido en la prueba de beneficio y ganarla. Por su parte, la joven se quedó callada hasta que le tocó su turno de posicionarse.

La Jesuu se acercó a Camilo Trujillo y se desahogó, diciéndole que tuviera más argumentos para posicionarse y, además, dándole a entender que no está de acuerdo con el hecho de que le digan que es la persona que menos lleva en el reality del Canal RCN tras su reingreso.

"Ya van varias veces que te me posicionas, te he dado total validez en cada argumento que me das; sin embargo, yo ya siento un poco trillado. Me gustaría no solamente aclarártelo a ti, sino al resto de mis compañeros, que ya es bastante trillado el hecho de que no, como eres nueva, apenas llegaste, una cosa y la otra. No", expresó La Jesuu.