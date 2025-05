Se terminó la visita de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Pero antes de irse, la modelo paisa habló con varios de sus excompañeros de reality, uno de ellos fue el actor Camilo Trujillo.

Frente a una de las cámaras 24/7 del formato de convivencia, Karina García halagó a Camilo Trujillo. Esto porque aseguró que es un hombre caballero, respetuoso y que no se mete con nadie, razón por la que le confesó que lo admira. Entonces, el actor reveló por qué es así.

"Es la crianza. A mí mis padres siempre me inculcaron que tenemos que respetar el prójimo siempre y no hay que hacerle al otro lo que no quieres que te hicieran a ti. Eso lo tengo muy claro porque me lo han recalcado muchísimo y más que todo, me hicieron mucho respetar a las mujeres", manifestó Camilo Trujillo.