La Jesuu no pudo contener las lágrimas luego de que La Toxi Costeña le expresara cómo se sintió tras las palabras de Andrea Valdiri sobre la amistad en La casa de los famosos Colombia, y también por la percepción que tuvo después de la visita de doña Martha Mosquera, madre de la caleña.

Este lunes 2 de junio, los semifinalistas participaron en clases de oratoria y discurso, como parte de la preparación para sus campañas en la recta final del reality.

En medio de estas actividades, La Toxi Costeña aprovechó un momento para hablar desde el corazón con La Jesuu. La sincelejana comentó que la visita de los familiares le dejó una sensación sobre lo que podría estarse pensando afuera respecto a la amistad que ha surgido entre ambas.

Según ella, la madre de La Jesuu, de alguna manera, dio a entender que esa relación no era una verdadera amistad, algo que también insinuó Andrea Valdiri durante su visita en modo "congelado".

“Algo tiene que estar mal cuando lo que he hecho contigo está bien, y aparte vienen aquí a decir que tú no tienes amigos… que si no les gusta nuestra amistad”, expresó La Toxi con sinceridad.