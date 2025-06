En la noche de este 31 de mayo se conocieron los nombres de los jefes de campaña del Top 6 de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Hubo algunas sorpresas y los internautas no dejan de comentar en las redes sociales.

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano confirmó su regreso a la casa más famosa de Colombia como jefe de campaña de Melissa Gate y sus palabras fueron bien recibidas por la creadora de contenido y sus fans.

“Mi querida amada y recordada reina de los dragones, Melissa Gate, se me ha informado que vuestra merced quiere que yo sea su jefe de campaña. Usted no sabe lo feliz que me puso esta noticia, para mí es todo un honor trabajar a su lado”, así el actor aceptó y confirmó que pronto estará de nuevo en el reality.

Sin embargo, entre los opcionados para acompañar a Melissa en esta recta final también estaba don Mauricio Figueroa, quien unas horas antes había informado su decisión en las redes sociales.

Don Mauricio confesó que también recibió la invitación para ser el jefe de campaña de Melissa Gate y quería aceptar, pero por compromisos médicos no puede. “Primero la salud”, dijo el actor.

De acuerdo con las palabras de don Mauricio debe seguir asistiendo a sus terapias para evitar una intervención quirúrgica en su rodilla y presentó sus excusas a los internautas.

“Tenía las mejores intenciones de ser el jefe de campaña de Melissa, iba a entrar a la casa… pero no puedo por cuestiones médicas relacionadas con mi rodilla… si no me hago esas terapias me tienen que hacer cirugía y no quiero que eso pase... Tenía todo el cariño y todo el amor”, aseguró el exhabitante de la casa más famosa de Colombia.