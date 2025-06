El caso de la influenciadora mexicana Valeria Márquez ha conmocionado a millones de personas alrededor del mundo por la forma en que sucedió su muerte y también por todo lo que ha salido a la luz tras esta.

Recientemente, han salido a la luz unos supuestos audios de la influenciadora mexicana Valeria Márquez en donde expone una grave situación que venía presentando con una expareja.

En estos audios se escucha al parecer la voz de la influenciadora mexicana fallecida hablando de una grave situación que venían atravesando con un hombre con el que tenía una relación.

Valeria expone que venía siendo agredida psicológicamente por esta persona y que la hacía sentir de la peor manera por su pasado sentimental con otros hombres.

En el supuesto audio se oye a Valeria decir que su aparente pareja la juzgaba y la hacía sentir mal con fuertes comentarios en donde le reprochaba y le aseguraba que no merecía que la presentara con sus amigos.

Que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”.