Por estos días, 'Chespirito' ha estado resonando. Sí, la vida de Roberto Gómez Bolaños ha hecho eco por cuenta de la serie biográfica en su nombre. Sin embargo, tomó relevancia la incomodidad.

¿Qué pasa entre Florinda Meza y la serie de 'Chespirito: Sin querer queriendo'?

Diferentes medios locales de México estuvieron en la presentación de 'Chespirito: Sin querer queriendo', de modo que se indicó que el productor del proyecto audiovisual, Roberto Gómez Fernández, buscó no pronunciar el nombre de Florinda Meza, esposa y viuda del fallecido Roberto Gómez Bolaños.

Aun si haberse dado el chance de ver el producto audiovisual, Florinda Meza ha venido manifestado lo que sería un rechazo hacia la serie.

De acuerdo con El Universo, se le preguntó al mencionado productor sobre el tema con Florinda y manifestó que es algo a lo que después se le dedicará atención. De igual modo, preciso que solo se trata de "un personaje de ficción".

Resulta que el nombre como tal de Florinda Meza no está en la bioserie, cuyo estreno es el 5 de junio de 2025 en la plataforma de HBO Max.

¿Cómo se va a llamar Florinda Meza en la serie de Chespirito?

Según las recopilaciones del proyecto, que consta de ocho capítulos, Florinda Meza lleva el nombre de Margarita Ruíz, personaje al que la actriz Bárbara López le da vida.

¿Por qué le cambiaron el nombre a Florinda Meza en la serie de Chespirito?

La decisión como tal del cambio de nombre de la viuda de Chespirito no se dio por el guion o temas relacionados, sino que tuvo que ver con el ámbito legal. Esto porque Florinda no dio el aval para que su nombre estuviese en la producción, así que los cerebros detrás de la obra buscaron la alternativa de darle otra identidad al personaje.

Dicho cambio se debe a que se necesita la aprobación de la actriz en vida, puesto que se trata de derechos de imagen que no pueden ser pasados por alto. Como la mexicana no dio el consentimiento, se vieron obligados a buscar otras alternativas. Todo lo anterior con el fin de no cultivar conflictos legales que afecten la difusión de 'Chespirito: Sin querer queriendo'.