Altafulla y los integrantes del top 6 de La casa de los famosos Colombia recibieron a sus familiares durante varios días en la casa estudio, allí aprovecharon para recargarse de amor, energía y hasta para recibir algunos 'jalones de orejas'.

¿Cuál fue la promesa que Altafulla le rompió a su mamá en La casa de los famosos por Karina García?

Altafulla se reencontró con su mamá en La casa de los famosos Colombia, a quien él llamada de manera cariñosa "La Ross".

La mamá del artista aprovechó su visita a la competencia para compartir con su hijo y también para hablar sobre su relación con Karina García, la cual ha dado bastante de qué hablar dentro y fuera del reality.

Altafulla en medio de una conversación con La Jesuu se sinceró y le reveló lo que su mamá le dijo sobre su relación y su comportamiento en La casa de los famosos Colombia.

El cantante aseguró que su mamá lo regañó por romper la promesa que había hecho de no involucrarse sentimentalmente con alguna mujer dentro de La casa de los famosos Colombia, algo que, según él aguantó bastante.

Mi mamá me dijo: yo te dije que no estuvieras con nadie, te dije que te acordaras cuando te montaras al avión, que no estuvieras con nadie, que estuvieras solo y no me hiciste caso, me desobedeciste.

Altafulla reveló lo que le dijo su mamá sobre Karina García. (Fotos Canal RCN)

Altafulla reveló que su mamá lo regañó por romper promesa con Karina García en La casa de los famosos

Altafulla le contó a La Jesuu que su plan era no meterse con ninguna mujer dentro de La casa de los famosos Colombia, pero que sus planes habían cambiado tras conocer a Karina García.

El artista aseguró que, al principio solo le llamó la atención Karina García y aunque había química nunca se imaginó a lo que escalarían sus coqueteos, según él, fue un beso lo que consolidó su atracción.

Yo me portaba bien al principio, pero conocí a Karina, la vaina no estaba tan firme hasta que nos dimos un beso y de ahí pa' allá no me preguntes.

Altafulla aseguró que su mamá era una persona con la que tenía bastante confianza y que por eso, más allá que ella supiese todo lo que había pasado con Karina García, él le contaría y por eso, le jaló las orejas en su visita al reality del Canal RCN.

¿La mamá de Altafulla apoyará su relación con Karina García tras La casa de los famosos?

El artista también le confesó a La Jesuu que su mamá le había dejado claro que no estaba de acuerdo en la forma en que llevó su relación con Karina García en el reality.

Mi mamá nunca va a estar deacuerdo con eso, pero yo ya tengo 30 años y no puedo dejar de vivir lo que siento.

Sin embargo, aseguró que gracias a su confianza con ella sabía que a futuro ella lo apoyaría porque lo único importante para ella era su felicidad.

Yo le digo todo a mi mamá así le de rabia.

Frente a qué cree que opina su papá, Altafulla aseguró que él era más parecido a él y que en principio se mostraría del lado de su mamá, sin embargo, con el tiempo le preguntaría como amigo sobre su sentir y lo que esperaba de su relación.

Mi mamá obviamente va a decir que me salí de control, pero mi papá también me va a regañar, pero después de un tiempo me va a preguntar.

