La empresaria Manuela Gómez habló sobre el caso de Epa Colombia y se refirió en pocas palabras a las diferencias que tuvieron en el pasado.

En su cuenta de Instagram, respondió a algunas dudas de sus seguidores. Uno de ellos preguntó: “¿por qué guardas tantos resentimientos con personas del mismo miedo?” Aprovechando esa inquietud, Manuela dejó ver una imagen de cuando era amiga de Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, y solían compartir para expresar que este es un ejemplo de que ella no guarda resentimientos con nadie.

En su respuesta, Manuela dijo que algunos de sus fans no la conocen y que ahora es una persona que vibra en la paz y el amor.

Sobre el caso de Epa, Manuela manifestó que cuando habla con Dios le pide por su libertad y espera que la empresaria de Keratinas pueda volver pronto a su casa junto a su bebita.

Asimismo, en su mensaje, Manuela recordó que Epa Colombia le hizo mucho daño, pero eso ya es un tema del pasado

“…en este momento me da demasiado pesar de la Epa Colombia por la situación que está pasando. Ella me hizo mucho daño, pero la verdad cero resentimientos con nadie. Lo que le pasa a la Epa Colombia yo le dijo a Dios, Dios quiera que se recupere rápido para que salga de ahí para que pueda compartir con su bebé. No me quisiera imaginar lo que ella está viviendo. Ahora soy paz y amor”, fueron las palabras de Manuela.