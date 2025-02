La Jesuu fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025 y como pasa con cada persona que abandona el reality, al siguiente día habla por última vez con sus ahora excompañeros.

Precisamente, Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu, no fue la excepción. Antes de conectarse en vivo y en directo con La casa de los famosos, la influencer caleña aseguró que hubiera actuado de otra manera para no ser eliminada, pero lo cierto es que ya no hay marcha atrás.

¿Cómo fue la comunicación de La Jesuu con La casa de los famosos Colombia?

Todo un espectáculo fue la comunicación de La Jesuu con La casa de los famosos 2025, esto se dio debido a varios puntos. La creadora de contenido halagó a Norma Nivia, le ofreció su hogar a La Abuela, La Toxi costeña y Lady Tabares, pero no mencionó a Karina García ni a Yina Calderón.

Por otro lado, la exparticipante del reality del Canal RCN se despachó en contra de Yaya Muñoz, pues la tildó de "falsa e hipócrita". Sin embargo, La Jesuu no se fue sin darle un contundente consejo a Emiro Navarro.

¿Cuál consejo le dio La Jesuu desde afuera a Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Según la caleña, aseguró que va a apoyar a Emiro fuera de La casa de los famosos junto a la mejor amiga del costeño, quien se llama Karola, a la vez que no dudó en decirle que jugara solo, se apartara de la gente con la que convive y eso dejó estupefactos a más de uno. Cabe decir que Emiro suele interactuar en gran medida con Yaya Muñoz.

Emiro Navarro quedó confundido en La casa de los famosos Colombia.

"Quiero que por favor recibas el mensaje que hace unos días te gritaron afuera de la casa, por favor, juega solo Emiro... No cometas mis mismos errores, juega solo, enfócate 100% en ti. Uno piensa que los enemigos están a millas de distancia, no, muchas veces están al lado respirándonos en la nuca", expresó La Jesuu en plena Gala de La casa de los famosos.

Por su parte, Emiro se quedó callado y por el momento no tomó acción, de modo que todos están a la expectativa de qué va a hacer el creador de contenido del Caribe.

