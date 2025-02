Para comenzar la quinta semana en La casa de los famosos Colombia 2025, se llevó a cabo un desfile de imitaciones. Los participantes fueron agrupados en parejas para tratar de dar su mejor versión en la actuación, así que una de las duplas elegidas por El Jefe fue la conformada por Karina García y Yana Karpova.

No es un secreto que entre Yana y Karina no hay una buena comunicación, pues la participante rusa acusó a la paisa. Sin embargo, esa situación ya pasó y las dos se comportaron de la manera más profesional posible.

De hecho, pasó que hasta se prestaron ropa, algo no se esperaba que fuese a suceder e incluso ensayaron para dar lo mejor de sí mismas en la actividad de imitación; algo que no sucedió, por ejemplo, entre Yina Calderón y Melissa Gate.

Pues bien, llegó el momento de la verdad, Karina y Yana se imitaron la una a la otra en La casa de los famosos 2025.

Por un lado, Yana lució un vestido de color rojo, mientras que, Karina se puso un vestido de jean. Asimismo, cada una se puso una peluca, puesto que el color del cabello de la rusa es rubio claro y la colombiana tiene el pelo negro.

Lo gracioso fue que Yana imitó el acento paisa de Karina, mientras que la colombiana trató de adaptarse a la unión de ruso y español de su compañera de reality.

"Ay, ¿saben qué? Es que no sé a quién decidirme, es que me gusta el Marlon, el Peluche; es que los dos me parecen tan espirituales, tan lindos, no sé", dijo Yana Karpova.