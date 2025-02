En La casa de los famosos Colombia 2025 puede suceder cualquier cosa, de modo que para comenzar la quinta semana en el reality El Jefe les puso una nueva actividad a los participantes, la cual, por lo que se pudo observar, no le gustó ni un poco a Melissa Gate.

Por lo general, todos los días los famosos llevan a cabo alguna actividad. Aparte de la prueba del líder de la semana, se propuso un desfile de imitaciones entre los habitantes de La casa de los famosos 2025.

Básicamente, el desfile de imitaciones consistió en por parejas imitar al otro. Para ello, podían utilizar ropa del compañero y otros accesorios buscando ser lo más parecido posible.

Pues bien, una de las duplas que formó El Jefe fue Melissa Gate con Yina Calderón, algo que hizo que la influenciadora paisa demostrara su descontento.

Es notorio que entre Melissa y Yina hay indiferencias que son desde antes de La casa de los famosos y que han venido creciendo conforme van pasando los días. Cada una, desde su forma de ser, se ha dicho de todo.

Sin embargo, sorprendió que Melissa Gate rompió en llanto al saber que le tocaba imitar a su rival Yina Calderón. Todo quedó grabado en el 24/7 del formato de convivencia del Canal RCN.

Apenas El Jefe dijo que las dos debían ser pareja, Yina Calderón aceptó el reto, pero, a la vez, recalcó que no iba a ensayar con Melissa Gate.

Terminadas las indicaciones del Jefe, Melissa Gate no ocultó lo que sintió y fue cuando se puso a llorar, pues justificó que es una "humillación" cumplir con esta actividad, mientras que, La Abuela la consoló.

"Porque no quiero, porque esto es una humillación para mí. ¿Por qué me hacen esto?, no quiero", expresó, entre lágrimas, Melissa Gate en la sala de La casa de los famosos 2025.