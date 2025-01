La influenciadora la Jesuu ha despertado la chispa del amor en dos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes ver 24/7 a través de la aplicación.

La creadora de contenido se mostró hablando con Mateo Varela, conocido como 'Peluche' y Yaya, señalando que le gustaría verlo juntos como pareja y que pudiera surgir el amor entre ellos.

La caleña comenzó a hablarle muy bien a Mateo de Yaya para que la vea como un partido.

"Yaya es seriecita, yo casi no me la llevo con las mujeres, pero esta pelada me gusta porque es como discreta, no habla de más, es en su puesto y vos sos muy noble, entonces yo los visualizo, son serios, paisitas. No voy a descansar hasta verlos juntos”, le expresó.