La influenciadora la Jesuu le dejó un amoroso mensaje a Melissa Gate luego de su salida de La casa de los famosos Colombia con el que la conmovió.

La creadora de contenido se conectó con sus excompañeros para darles un mensaje de despedida, donde arremetió contra Yaya Muñoz y les dejó amorosas palabras a otros de sus compañeros, con quienes más compartió, entre ellas la influenciadora Melissa Gate.

"Me da para agradecer esa amistad tan sincera y tan linda que me brindaste. Quiero que sepas que te estoy esperando afuera con un regalo que espero te guste muchísimo, es poco para todo lo que me brindaste, me vas a hacer llorar, para todo lo que me quisiste ayudar. Gracias", le expresó.