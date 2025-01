La historia de la novela de Yo soy Betty, la fea, es de las más famosas en Colombia, Latinoamérica y parte del mundo. En el Canal RCN se encuentran transmitiéndola y la trama tiene entretenidos a todos.

Yo soy Betty, la fea, se convirtió en un movimiento que sus fans ha mantenido con los años, razón por la que desean saber los secretos, novedades o cualquier curiosidad que tenga que ver con Beatriz Pinzón o los demás personajes.

Uno de los personajes más singulares en la novela de Fernando Gaitán es Saúl Gutiérrez, más conocido como 'Guti Gut', quien fue interpretado por el destacado actor Alberto León Jaramillo.

'Guti Gut' es el vicepresidente administrativo de Eco Moda, pero resulta que su forma de ser no era del agrado de las mujeres. Es un personaje que provoca diversas posturas.

Ante esto, en redes sociales se publicó un video en el que el mismo Alberto León Jaramillo dio detalles de su trabajo en Yo soy Betty, la fea. Puntualmente, el querido artista confesó cómo nació el popular 'Guti Gut'.

De acuerdo con León Jaramillo, 'Guti Gut' nació en dos etapas, la primera correspondió a los ensayos de la influyente novela, ahí fue cuando se creó la personalidad del vicepresidente administrativo de Eco Moda, la cual era de un hombre coquet0, acos4dor e interesado. De manera conjunta, algo importante del personaje es el gesto con la boca que también se desarrolló en esta etapa.

"En la segunda etapa, nace el spanglish (unión del español con el inglés). Estábamos rodando la escena en donde él no contrató a la fea, sino que contrató a la bonita, por supuesto, y ella habla de un personaje que conoce con un apellido inglés, y yo le respondo: lo conozco, is my friend. Palabras más palabras menos, desde ahí Fernando Gaitán escribía muchas veces los libretos en inglés para Saúl Gutiérrez, jefe de personal", reveló Alberto León Jaramillo.