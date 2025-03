Después de 50 días de competencia, La Casa de los Famosos Colombia vivió una de sus galas más impactantes: una doble eliminación que dejó fuera a Aleyda Gaviria, más conocida como La Abuela, y al actor Sebastián Arias. Los resultados de las votaciones sorprendieron a los habitantes y a los televidentes, marcando un giro inesperado en la competencia.

La noche del domingo 16 de marzo se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en el reality del Canal RCN, en la que, por primera vez en esta temporada, dos participantes fueron eliminados.

Antes de conocer el resultado, Yana Karpova salió sorpresivamente de la casa tras la visita de su novio, Cris Valencia. El cantante le dijo que debían salir a solucionar un tema personal importante. Con el permiso del Jefe, la rusa abandonó la compentencia y los presentadoras aseguraron que no regresará.

Por otra parte, Aleyda Gaviria (La Abuela), de 61 años, oriunda de Chinchiná, Caldas, fue una de las eliminadas de la noche. La creadora de contenido de humor logró ganarse el cariño del público con su autenticidad y sus opiniones sin filtros. A pesar de que al inicio pensó que solo duraría una semana, logró mantenerse 7 semanas en el reality, convirtiéndose en una de las participantes más queridas.

"He aprendido que se debe respetar a las personas. Yo sólo tengo problemas con uno. No me arrepiento de nada. En realidad, a todos los quiero", fueron las palabras de la abuela al hablar con el Jefe sobre su posible eliminación.