Los influenciadores Karina García y Marlon Solórzano se sinceraron y compartieron lo que sienten y lo que esperan de su nueva relación en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

Los famosos decidieron aclarar detalles de su relación en el reality luego de que surgieron un romance entre ellos.

El atleta le confesó a la creadora de contenido que tiene muchos pensamientos y dudas sobre el comportamiento y la personalidad de ella, que con el pasar del tiempo irá conociendo y dándose cuenta en realidad cómo es.

Karina le señaló que, ella no es de estar con muchos hombres como han hecho creer, pues la mayoría de las veces son chismes que le han inventado en redes sociales.

“A mí me inventan muchos chismes. Yo no puedo compartir con nadie en un evento porque ya Karina está con ese man y sale en las páginas de chismes y eso es falso; obviamente no he sido una santa, pero te vas a dar cuenta, el tiempo lo dirá”, le dijo.