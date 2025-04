La relación entre Karina García y Andrés Altafulla parece tambalear debido a terceras personas. Luego de una nueva discusión con Yina Calderón, Karina buscó refugio y comprensión en el cantante, pero en su lugar recibió cuestionamientos.

Horas después de que Lady Tabares fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia, Karina García decidió apoderarse de los cajones de la actriz para guardar sus pertenencias. Esta decisión molestó en gran medida a Yina Calderón quien no dudó en hacerle reclamos argumentando que esas acciones no eran dignas de una amiga de verdad.

“No esperas que se vaya Lady y ya le cogiste los cajones. O sea, ¿así es lo que te duele Lady? Si tú te vas lo último que yo pienso es en cogerte los cajones, Karina. Lo que pasa es que no te importaba Lady, esa es la realidad. No seas así que Lady fue muy bien contigo, Karina”, cuestionó Calderón a Karina.

Tras este incómodo episodio, que para Karina García tuvo poco sentido, la creadora de contenido buscó refugio no solo en La Jesuu, quien la comprendió completamente, sino también en Andrés Altafulla, su pareja dentro del reality. Sin embargo, no había pasado ni un minuto desde que Karina le expresó cómo se sentía en La casa de los famosos Colombia cuando, según ella, Altafulla empezó a cuestionarla.

“Tú siempre me empiezas a cuestionar cuando yo te quiero expresar lo que siento, bebé. Te quería contar algo importante ¿estás conmigo o contra mí? Ya no te voy a contar, no quiero eso en mi vida. Quiero que la persona que esté conmigo me entienda, me comprenda. Siempre me reviras por todo”, expresó Karina García, visiblemente alterada.