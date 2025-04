Karina habló tras el emotivo reencuentro con sus hijos

El pasado domingo 6 de abril, los famosos quedaron una vez más congelados, esta vez con la visita de Isabella y Valentino, los hijos de Karina García. Tras el emotivo encuentro, la influenciadora compartió cómo se sentía.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ex de Karina García se refiere al congelado de Isabella a La casa de los famosos Colombia

¿Cómo fue el congelado de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Momentos antes de que iniciara el posicionamiento, Karina García recibió su tan anhelado congelado. La joven influenciadora de 35 años recibió a sus dos hijos Isabella y Valentino, quienes ingresaron para recordarle lo importante que era y darle fortaleza para aguantar los sucesos que puedan pasar dentro del juego.

Karina contó cómo vivió el reencuentro con sus hijos en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

"Te amo, te amo mi amor. Estoy acá para demostrarte lo mucho que te amo. Todo está bien. Cree siempre en tu intuición. Siempre que intuyes algo, así es. Lo mejor que estás haciendo es ser tú misma. Te amo, la gente te ama”, le manifestó Isabella a Karina García, quien, entre lágrimas, recibió estas palabras con amor.

Artículos relacionados Feid Feid habría confirmado el embarazo de Karol G con su respuesta a un paparazzi

¿Qué dijo Karina García tras la visita de sus hijos en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que El Jefe los descongelara para poder continuar con la agenda del día, y tras conocerse que el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia había sido Alerta, Karina García aprovechó la cámara ubicada en el Beauty para comentarle a los televidentes cómo se sentía tras la visita de sus hijos,

Según comentó Karina, sentía que había estado en sueño ya que su hija residía en Estados Unidos y hace un año no la veía en persona. Además, destacó que efectivamente dentro del reality solían vivirse realidades diferentes y que por tal razón en ocasiones sobre piensa cosas innecesarias.

Artículos relacionados Karina García Él sería Hugo, el supuesto hombre que tendría enfrentadas a Laura y Karina en La casa de los famosos Colombia

“Me siento como en un sueño. Todavía como que no me las creo. Uno acá se empelicula mucho, uno acá se llena de muchas cosas en la cabeza. Entonces obviamente escuchar a mi niña me llenó de muchísima motivación. ¿Si vieron como esa niña está de hermosa? Y ese bebé hermoso. Mi niño es demasiado precioso, Valentino e Isabella. Estoy como en un sueño del que no quiero despertar”, comentó Karina.