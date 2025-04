Después de que Andrés Altafulla fuera expulsado de La casa de los famosos Colombia, y antes de que Yina Calderón le retirara su amistad a Karina García, esta última le confesó que le había resultado más difícil despedirse del cantante que de Marlon Solórzano. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las comparaciones que hizo entre ambos famosos, sin saber que Altafulla la estaba espiando desde el loft.

En conversación con Yina Calderón, Karina García se desahogó sobre la expulsión de Andrés Altafulla de La casa de los famosos Colombia. La influenciadora confesó que había sufrido más al despedirse del cantante que de Marlon Solórzano, quien fue eliminado hace más de dos meses del reality por decisión del público y con quien también sostuvo una relación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en medio de la conversación Karina García no pudo evitar comparar a ambos famosos, asegurando que, aunque sentía más conexión con Altafulla, Marlon Solórzano tenía mejor físico.

“Obviamente Marlon es muy papasito, pero no sé, es muy raro, porque Altafulla tenía su barriguita y Marlon era super marcado su abdomen. Pero Altafulla era como… No sé si fue su forma de ser. Es que a mí me hacen reír y me enamoran. A pesar de que fue más cortico sentía conexión con Altafulla. Es que me gustaban los dos, pero los dos son diferentes: uno con esas cejas tan lindas, como tipo árabe, esa barba, ese six pack, pero llega el otro”.