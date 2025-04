En la noche del pasado miércoles 23 de abril, se vivió como siempre la gala de nominaciones, y, aunque esta dinámica que hace parte del juego se caracteriza por elevar los ánimos de los participantes de La casa de los famosos, esta última particularmente, llegó para cambiar por completo las reglas y darle un nuevo rumbo al juego.

Así reaccionó Karina García tras la nominación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

Y es que, en medio de las decisiones que los famosos tomaron gracias a los poderes que recibieron, hubo una en especial que llamó la atención no solo de los habitantes de la casa, sino también de los televidentes que a diario siguen con detalle lo que ocurre al interior de la competencia.

Se trata de la inesperada elección que hizo Yina Calderón, quien, al descubrir el contenido de su papel, tuvo en sus manos el poder sacar a una persona de la placa de nominados, y en su lugar, poner a alguno de sus compañeros.

Para sorpresa de muchos, la polémica creadora de contenido no eligió a ninguno de los concursantes que ella misma ha declarado contrincantes, sino que en voz alta dio a conocer su decisión, enviando a Karina García directo a la placa y dejándola de inmediato en riesgo de eliminación.

¿Qué dijo Karina García tras la sorpresiva nominación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Ante la determinación de su compañera de equipo de Las chicas ‘fuego’, Karina no dudó en referirse al tema, por lo que en las últimas horas aprovechó las cámaras de la casa más famosa del país para abrir su corazón y hablar con sinceridad respecto a cómo se ha sentido luego de enfrentarse no solo a esto, sino también a la expulsión de Andrés Altafulla.

“Obviamente me dolió mucho la nominación de Yina, ustedes vieron que ella tuvo que nominarme ayer, trato de entenderlo, en este momento estamos ahí sin hablarnos, nunca he sido desleal con ninguna de mis compañeras, porque si no, eso ya lo hubieran mostrado en el cine”, expresó la creadora de contenido.

Así mismo, la antioqueña no dejó pasar por alto la oportunidad para dejar claro que se considera una “niña respetuosa” y buena amiga, además, aunque afirmó que, aunque no es un secreto que es una mujer “coqueta”, el momento en el que acudió a Altafulla en busca de respaldo, lo hizo con intenciones románticas y no de estrategia como muchos creen.

“Cuando yo le digo a él que me proteja, es de una manera de macho a su hembra, o sea yo no tengo nada que ver con el juego”, concluyó.