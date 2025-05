Jennifer Aniston, a sus 56 años, ha compartido su rutina de ejercicios para mantenerse en forma y saludable.

Tras una lesión que la obligó hace varios años a modificar su rutina, adoptó el método 15-15-15, una combinación de ejercicios cardiovasculares que realiza en intervalos de 15 minutos cada uno. Esta rutina ha ganado popularidad por su simplicidad y eficacia.

Jennifer Aniston usa el método 15-15-15 para mantenerse en forma. (Foto de AFP)

¿Quién es Jennifer Aniston y cuál es su edad?

Jennifer Aniston es una reconocida actriz estadounidense, famosa por su papel como Rachel Green en la exitosa serie de televisión Friends, entre otras reconocidas producciones.

La artista nació el 11 de febrero de 1969, lo que indica que a la fecha tiene 56 años. Aniston ha mantenido una carrera exitosa tanto en televisión como en cine, destacándose en películas como Marley & Me, The Break-Up y We're the Millers.

¿Qué hace Jennifer Aniston para mantenerse en forma?

A sus 56 años, continúa siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento, y su enfoque en la salud y el bienestar ha sido inspiración para muchos, especialmente con su método de entrenamiento 15-15-15.

Además, la reconocida artista práctica boxing, pilates y otras actividades físicas. Jennifer Aniston también combina su actividad física con una buena alimentación, asesorada por reconocidos especialistas.

¿En qué consiste el método 15-15-15?

El método 15-15-15 implica realizar tres actividades cardiovasculares diferentes durante 15 minutos cada una:

Bicicleta estática (spinning): Tonifica el tren inferior y mejora la resistencia cardiovascular.

La bicicleta estática además ofrece numerosos beneficios para la salud, como: mejorar la salud cardiovascular, quemar calorías y ayudar en la pérdida de peso, además de tonificar los músculos de las piernas.

Entrena en bicicleta estática para mejorar la salud cardiovascular, tonificar las piernas y glúteos, y quemar calorías de manera efectiva. (Imagen de Freepik)

Al ser un ejercicio de bajo impacto, es ideal para quienes tienen problemas articulares, ya que reduce el riesgo de lesiones. También mejora la salud mental y es una opción accesible y conveniente, ya que se puede realizar en casa, y mejora el equilibrio y la coordinación.

Máquina elíptica: Ofrece un entrenamiento de bajo impacto que trabaja piernas, glúteos, brazos y pectorales.

Asimismo, la máquina elíptica es ideal para quemar calorías, mejorar la resistencia cardiovascular y aumentar la capacidad pulmonar. Su movimiento sincronizado también mejora la coordinación y el equilibrio.

La máquina elíptica ofrece un ejercicio de bajo impacto que tonifica tanto la parte superior como inferior del cuerpo. (Imagen de Freepik)

Además, la elíptica es fácil de usar, versátil y adecuada para principiantes o personas con problemas articulares, permitiendo ajustar la intensidad y resistencia según el nivel de cada uno.

Cinta de correr: Mejora la capacidad aeróbica y fortalece el corazón y las extremidades inferiores. Es un excelente ejercicio cardiovascular que mejora la salud del corazón, aumenta la capacidad pulmonar y quema calorías de manera eficiente.

Corre en la cinta para mejorar la salud cardiovascular, quemar calorías, y fortalecer piernas y glúteos. (Imagen de Freepik)

También es útil para perder peso, ya que permite un control fácil sobre la intensidad, la velocidad y la inclinación, adaptándose a diferentes niveles de condición física. Además, es accesible y práctica, ya que se puede realizar en casa, independientemente del clima.

Esta combinación permite un entrenamiento integral sin sobrecargar una sola área muscular.

¿Cuáles son los beneficios del método 15-15-15?

El método que practica Jennifer Aniston ofrece varios beneficios:

Variedad en la rutina: Evita la monotonía al combinar diferentes ejercicios.

Evita la monotonía al combinar diferentes ejercicios. Adaptabilidad: Puede ajustarse según el nivel de condición física y el tiempo disponible.

Puede ajustarse según el nivel de condición física y el tiempo disponible. Bajo impacto: Reduce el riesgo de lesiones por repetición al alternar entre diferentes máquinas.

Reduce el riesgo de lesiones por repetición al alternar entre diferentes máquinas. Eficiencia: Permite un entrenamiento completo en 45 minutos.

Este enfoque es ideal para personas que buscan una rutina efectiva y sostenible.

¿El método 15-15-15 es apto para principiantes?

Sí, el método 15-15-15 es accesible para principiantes y personas sedentarias. Su estructura modular permite comenzar con sesiones más cortas o de menor intensidad, adaptándose progresivamente al nivel de cada individuo. Además, al ser de bajo impacto, es menos probable que cause lesiones, de acuerdo con los especialistas.

"A sus 56 años, Jennifer Aniston sigue el método 15-15-15 para mantener su figura tonificada y saludable. (Foto de AFP)

La rutina completa del método 15-15-15 dura 45 minutos. Sin embargo, puede dividirse en dos sesiones de 22,5 minutos cada una para obtener mejores y más rápidos resultados.