Lupillo Rivera, el famoso cantante de música regional mexicana, sorprendió a sus seguidores al abandonar La Casa de los Famosos All-Stars debido a una "situación médica crítica". Su salida, ocurrida un día antes de la gala de eliminación semanal, lo convirtió en el eliminado número 13 del reality show de Telemundo.

El anuncio de su salida fue hecho por el conductor Javier Poza, quien destacó que, a pesar de haber estado a punto de completar los 90 días de competencia, este giro podría cambiar el destino de la casa.

Lupillo, visiblemente emocionado y entre lágrimas, explicó que debía atender una situación médica urgente, pidiendo disculpas a quienes pudo haber ofendido durante su tiempo en la casa.

“Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a toda esta gran producción. Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho”, fueron algunas de las palabras del reconocido artista.