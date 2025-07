La mexicana Manelyk González, quien conquistó al público colombiano durante su paso por La casa de los famosos Colombia, se llevó nuevamente la atención en una divertida entrevista para la sección ‘La más con la más’ del matutino Buen día Colombia. En este espacio, reveló detalles sobre su personalidad, sus gustos y lo que la hace vibrar dentro y fuera de los realities.

¿Qué hace sentir más auténtica a Manelyk González?

Sin dudarlo, Mane destacó una característica que considera su sello personal: la honestidad. “Soy muy sincera”, afirmó, asegurando que, aunque a veces eso le genera inconvenientes, no es algo que esté dispuesta a modificar. Esa forma directa de expresarse, que ha mostrado tanto en pantalla como fuera de ella, es parte de su esencia.

Manelyk González se confiesa: lo que más le gusta, le molesta y la enamora de Colombia

¿Qué tipo de persona enamora a Manelyk González?

Contrario a lo que muchos podrían suponer, Manelyk confesó que lo que más la atrae en un hombre no es la apariencia. Para ella, lo que realmente la conquista es la manera de ser, y sobre todo, que la persona tenga palabra. “Si no tiene palabra, no tiene nada”, expresó.

¿Qué es lo que más divierte a Manelyk González?

Uno de los momentos más tiernos de la conversación fue cuando habló de sus sobrinos. Contó que pasar tiempo con ellos es lo que más disfruta actualmente. Entre juegos y risas, dice que logra desconectarse del mundo adulto y conectar con su niña interior.

¿Cuál es el estilo que define a Manelyk González?

Mane no niega su lado fashionista, pero asegura que lo más importante no es lo que se usa, sino cómo se lleva. Sentirse poderosa y segura es su clave para lucir espectacular en cualquier ocasión.

¿Qué significado tienen los realities para Manelyk González?

Apodada por muchos como “la reina de los realities”, Manelyk confesó que este tipo de formatos le permiten aislarse del bullicio digital y reconectar con ella misma. Al no tener contacto con redes ni celulares, afirma que sale su mejor versión, esa que a veces olvida que existe.

¿Qué es lo que más disfruta Manelyk González de Colombia?

Mane expresó su cariño por la comida colombiana. La calidez de la gente también se llevó su elogio, destacando lo acogedores que han sido con ella. “Me encanta la comida de Colombia y la energía de su gente”, dijo con una sonrisa.