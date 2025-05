Juan Duque es acusado de haberle sido infiel a su exnovia .

Si escucharon “a ti mi pelirroja” en la exitosa canción ‘Solcito’ de Juan Duque y Miguel Bueno, sabrán que este tema fue dedicado a Sophie Echeverry, exnovia de Juan Duque, quien hoy está siendo cancelado en redes sociales por supuestamente haberle sido infiel a su solcito.

Juan Duque está siendo señalado de haberle sido infiel a Sophie Echeverry

En las últimas horas, Juan Duque ha sido tendencia en redes sociales debido a que lo están acusado de haberle sido infiel a su exnovia, Sophie Echeverry, la famosa pelirroja y musa de haberlo inspirado en el tema ‘solcito’, canción que está muy pegada entre los enamorados que se sienten identificados con la letra del tema que le canta al amor, sin embargo, esta composición fue tachada como una mentira por los rumores que giran alrededor del cantante.

Sophie Echeverry confirmó que su relación terminó con Juan Duque

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido, Sophie Echeverry, confirmó que su noviazgo con Juan Duque terminó y que es una etapa de su vida que quiere dejar atrás, además, dejó claro que no dará detalles sobre las razones de su ruptura. Tras esta confirmación, los rumores no dieron espera y los usuarios de redes sociales empezaron a comentar que ese noviazgo terminó por supuesta infidelidad, pero esto no es confirmado por ninguna de las dos partes, lo que sí, es que tras el revuelo en ‘X’, otras exnovias del cantante salieron a lanzar pullas y revelar que ellas sí habrían sufrido la infidelidad del cantante y esto desató una ola de comentarios que se salieron de control, pues afirmaron que él les compone canciones y luego es infiel.

Así habría reaccionado Juan Duque a los rumores de su supuesta infidelidad

Tras la ola de rumores que se han generado en redes sociales, Juan Duque se ha visto muy campante a través de su Instagram y de hecho escribió en una foto junto a Nanpa Básico: “la vida real”, mostrando que está muy tranquilo en su día a día, mientras se hace una bola de nieve con el caos de los comentarios en las redes sociales.