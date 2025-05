Ángela Aguilar eliminó las publicaciones de su Instagram

La polémica y famosa mexicana, Ángela Aguilar, está dando nuevamente de qué hablar, pues recientemente, sorprendió a sus seguidores con una radical decisión que tomó en sus redes sociales, generando confusión y muchas preguntas sin resolver.

¿Por qué Ángela Aguilar eliminó sus fotos y videos de Instagram?

En las últimas horas, los fanáticos de Ángela Aguilar se sorprendieron al notar que su artista favorita eliminó todos sus videos y fotos de su cuenta oficial de Instagram y aunque ella no ha mencionada sobre el tema, generó muchas preguntas por la decisión tan radical que tomó y esto lleva a suponer que esto lo habría hecho para no recibir más comentarios negativos que inundaban todas sus publicaciones. Aunque ella no ha emitido algún comunicado oficial, se le ha visto en sus historias en donde ha ignorado el tema.

¿Ángela Aguilar habría eliminado sus publicaciones para promocionar su última canción?

Una de las tantas teorías por las que Ángela Aguilar habría decidido eliminar sus publicaciones de Instagram es que se cansó de los comentarios negativos o que está aprovechando para promocionar su última canción ‘El equivocado’, la cual se estrenará este jueves 1 de mayo.

En su feed de Instagram, la joven anunció que se lanzará un nuevo tema musical y precisamente es el único video que tiene en esta red social, lo que lleva a creer en esta teoría de que podría tratarse de una estrategia de promoción de la canción.

Ángela Aguilar sigue recibiendo comentarios negativos

Aunque haya eliminado el resto de sus publicaciones, Ángela Aguilar no se salva de los comentarios negativos, pues en este único post que tiene en Instagram, la mexicana ha recibido toda clases de mensajes, unos de felicitación por su nuevo tema, otros hablando de lo que se trataría la canción ya que el nombre llevó a generar polémica y hacer creer a los usuarios de redes sociales que el “equivocado” es Christian Nodal y de hecho, sigue recibiendo comentarios con el famoso “fan de su relación”, además, algunos de sus detractores han llegado a creer que los mensajes positivos que Aguilar recibe, vendrían de cuentas falsas que son pagadas para llenarla de elogios.