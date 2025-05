La influenciadora Karina García reveló por qué no le dedicó un mensaje a la creadora de contenido Melissa Gate tras despedirse de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido tuvo su última conexión con sus excompañeros tras haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de haber obtenido la mayor votación por parte del público.

En su despedida les dedicó un mensaje a todos los participantes, excepto a la Melissa Gate, razón por la que en el 'After' decidieron cuestionarla al respecto.

Según aseguró la paisa no quiso hablarle a ella debido a las diferencias que tuvieron en los últimos días en la competencia.

"De todo corazón no me nació. Meli fue una persona muy extraña conmigo, para nadie es un secreto que yo a Melissa la conozco hace ocho años, jugamos fútbol juntas, no éramos íntim*s, pero tuvimos una relación, ella se desapareció, de un momento a otro llegó convertida supuestamente en Melissa Gate y la verdad hay cosas de ella que realmente no me gustan, no me gustó la manera en cómo me trató los últimos días de un momento a otro y entendí que fue porque yo le parecía súper fuerte", dijo.