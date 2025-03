En la última semana, La Casa de los Famosos Colombia ha estado llena de emociones y estrategias. Los nominados de esta semana, Karina García, Yina Calderón, La abuela, La Toxi Costeña, Yaya Muñoz y Coco, se enfrentan a la posibilidad de ser eliminados, y las tensiones están al máximo.

El reciente Brunch de los nominados fue el escenario perfecto para que las estrategias y opiniones salieran a la luz. Durante este evento, Karina García y Yaya no dudaron en expresar sus preocupaciones sobre Norma Nivia, a quien consideran una jugadora "peligrosa".

El juego de Norma Nivia despierta la desconfianza en La casa de los famosos Colombia

Recordemos que los domingos en la mañana, los nominados de la semana se reúnen para responder inquietudes del juego y en este caso, el nombre de Norma Nivia no pasó desapercibido. Según Karina, la personalidad de la actriz no la termina de convencerla, incluso manifestó que ella le “parece peligrosa”, pues siente que por momentos es distante y en otros, más cercana.

Yina añadió que"hay personas con las que no me la llevo bien, pero son directas, uno sabe a qué atenerse… con Norma, no sé.”

Las actitudes de Norma Nivia en la casa de los famosos generan debate

Norma Nivia, conocida por su fuerte personalidad y habilidades estratégicas, ha sido una figura polarizadora dentro de la casa. Su capacidad para influir en las decisiones de otros participantes ha generado tanto admiración como desconfianza.

Durante el brunch, la conversación giró en torno a cómo Norma ha manejado las alianzas, lo que ha llevado a algunos a considerarla una amenaza significativa para sus propios planes de juego.

Un nuevo participante abandonará la casa de los famosos Colombia

Hoy, los espectadores conocerán el nombre del nuevo eliminado y la expectativa es alta, ya que cada eliminación cambia drásticamente la dinámica dentro de la casa.

La eliminación de esta noche promete ser un momento crucial en La Casa de los Famosos Colombia. Los participantes están cada vez más conscientes de que cada movimiento cuenta y que las alianzas pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad. La salida de uno de los nominados no solo afectará a los que quedan, sino que también redefinirá las estrategias y alianzas futuras.