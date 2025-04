La amistad entre Yina Calderón y Karina García parecía estar en la cuerda floja luego que ambas tuvieran un enfrentamiento tras la jornada de nominación en La casa de los famosos Colombia.

Aunque Yina Calderón había expresado que su amistad con Karina García había quedado cancelada y que no quería volver a tener nada con la modelo paisa, bajó su orgullo y decidió pedirle disculpas.

Yina Calderón le aceptó a Karina García que se había pasado con ella al decirle cosas de manera fuerte y también al juzgarla por su relación con Altafulla.

Las disculpas de Yina fueron aceptadas por Karina García quien le expresó que le había dolido mucho lo que ella le había hecho al nominarla y después tratarla de manera despectiva.

Tras arreglar sus diferencias, ambas se reunieron a interactuar con una de las cámaras del reality del Canal RCN para expresar lo que sentían cada una y cómo habían analizado lo que pasó.

Karina García le confesó a Yina Calderón que sentía que ella era una buena amiga y que por eso la había perdonado. Sin embargo, Yina le aseguró que ella era una persona 'mala'.

Yina es muy buena persona de verdad que sí, porque si fuera mala no sería mi amiga, porque no me gustan las malas personas a mi lado.