El jueves 3 de abril, la actriz Norma Nivia cumplió 46 años en La casa de los famosos Colombia 2025, pero en la celebración no hicieron acto de presencia Karina García y Yina Calderón.

Artículos relacionados Norma Nivia Norma Nivia superó a Emiro en las votaciones de La casa de los famosos: estos son los porcentajes

¿Por qué Karina García y Yina Calderón no compartieron en el cumpleaños de Norma Nivia?

Debido a los distintos altercados de la empresaria y la influencer con la actriz, decidieron no estar en el cuarto del líder donde le festejaron la nueva vuelta al sol a Norma Nivia.

A Norma le hicieron una decoración alusiva a su cumpleaños, a la vez que El Jefe del reality del Canal RCN dio los insumos para prepararle una torta. Por ende, mientras todos estaban degustando el bizcocho, Karina y Yina se quedaron en el comedor de La casa de los famosos Colombia.

Karina García y Yina Calderón no celebraron el cumpleaños de Norma Nivia.

Una vez más, Karina García sorprendió con sus ocurrencias. La paisa resultó robando y todo quedó grabado en las cámaras 24/7.

Artículos relacionados Emiro Navarro Norma Nivia lloró con detalle de cumpleaños de Emiro y Camilo en La casa de los famosos Colombia

¿Cuál fue el cómico robo que cometió Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Resulta que Karina y Yina estaban degustando de una bebida y comiendo galletas, pero, de un momento al otro, se terminaron. Fue entonces cuando la influenciadora mostró su maniobra y como por arte de magia sacó más galletas que tenía escondidas en su pecho, algo que causó centenares de risas en las redes sociales.

Karina se preguntó si, posiblemente, El Jefe iba a delatar el robo de las galletas, algo a lo que Yina respondió que no hay marcha atrás para arrepentimientos. No obstante, hasta las mismas famosas no pudieron evitar reírse por la graciosa maniobra de la influenciadora al guardar el alimento.

"Ay, no, Jefe, por favor no vaya a sacar eso. Se lo suplico, yo nunca he robado nada, sino que tenemos hambre, además ellos están comiendo torta, están felices, están jugando", expresó Karina García.

Artículos relacionados Karina García Mejor amiga de Emiro defendió a Karina García y reveló que conoce a Hugo | VIDEO

Los seguidores e internautas comentaron sin parar el clip de la cómica fechoría que cometió la modelo antioqueña en La casa de los famosos Colombia, se pueden leer posturas como: "Como te quiero, Karina García", "Es mágica por donde la miren", "Guardó, compartió y devoró. Te amo".

Puedes ver a Karina García y todos los demás en La casa de los famosos Colombia 2025 descargando gratis la app del Canal RCN, clic aquí.