José Rodríguez fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. El entrenador personal no obtuvo el apoyo suficiente por parte del público, así que estuvo en el After donde respondió si se arrepiente o no de haber decidido que La Liendra se salvara y él se quedara en la placa de nominación.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quién será eliminado de La casa de los famosos Colombia hoy? La IA revela su predicción

¿Por qué La Liendra se salvó y José entró a la placa de nominación en La casa de los famosos Colombia?

Días antes, se presentó una nominación diferente en La casa de los famosos Colombia, los participantes hicieron parejas; uno se salvaba y el otro entraba a la placa. Entonces, José y La Liendra se hicieron juntos y al momento de decidir protagonizaron una discusión.

Lo anterior porque La Liendra quería salvar a su amigo y viceversa. Tras debatir y recibir un llamado de atención por parte de la presentadora Carla Giraldo, concluyeron que José Rodríguez corría el riesgo de ser eliminado.

Efectivamente, sin pensar que así iba a pasar, el entrenador personal se convirtió en el más nuevo eliminado y, por ello, lo cuestionaron sobre lo que piensa de La Liendra y si hubiese cambiado de opinión el día de la nominación en parejas.

José Rodríguez y La Liendra se volvieron amigos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jose Rodríguez es eliminado de La casa de los famosos 2025 con lágrimas, así quedaron las votaciones

¿José Rodríguez se arrepiente de no haber enviado a La Liendra a la placa de nominación?

De acuerdo con Rodríguez, no quiso dar la oportunidad de que La Liendra estuviese en la placa de nuevo; mucho más luego de que ingresó al reality con un bajo porcentaje.

"Si algo voy a dejar claro es que yo no, La Liendra para mí es como un hermano pequeño... Nunca mido a las personas por los seguidores, ese día lo demostré con ese acto porque él venía de un 6%", expresó José Rodríguez en el After de La casa de los famosos.

A renglón seguido, el ahora exparticipante indicó que admira a La Liendra y justificó que es la persona más humilde que hay en el reality del Canal RCN. Por lo tanto, no se arrepiente de la decisión que tomó respecto a la placa de nominados.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz reaccionó a la eliminación de José Rodríguez de La casa de los famosos Colombia | VIDEO

"No cambiaría la decisión, una y mil veces la tomaría. Tuve la salvación, se la di a Alerta porque también me parece un ejemplo, entonces, no, yo soy consecuente con mis decisiones y lo hice de corazón, por eso no me duele", concluyó José Rodríguez.

No olvides que La casa de los famosos Colombia 2025 se puede ver en cualquier lugar descargando gratis la app del Canal RCN, clic aquí.