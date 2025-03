José Rodríguez tras su salida de La casa de los famosos Colombia aclaró cuáles son sus planes con la periodista Yaya Muñoz y si planea continuar su romance con ella.

¿José Rodríguez reveló si continuará o no su romance con Yaya Muñoz tras La casa de los famosos Colombia?

El deportista fue indagado sobre Yaya Muñoz tras su salida de La casa de los famosos Colombia, esto por el amorío que tuvieron dentro del reality del Canal RCN.

Frente a esto, José Rodríguez fue directo al asegurar que sus sentimientos por ella eran sinceros y no producto del encierro del programa.

José confesó que aunque sabía que no eran novios oficialmente por el momento, ya que él planeaba hacerlo la noche en que la eliminaron a ella, este plan seguía en pie por parte suya afuera de la competencia.

¿Cuál fue el romántico mensaje que José Rodríguez le envió a Yaya Muñoz tras salir de La casa de los famosos Colombia?}

Precisamente, en medio de una entrevista con Mañana Express, José Rodríguez aprovechó para enviarle un romántico mensaje a Yaya Muñoz para dejarle claro sus intenciones.

José Rodríguez frente a la cámara aseguró que sus sentimientos no han cambiado y que si es correspondido sus planes y todo lo que hablaron en el reality siguen en pie.

Yaya, mi amor, quiero decirte que estoy firme que lo sentía allá lo sigo sintiendo afuera, espero verte pronto y sé que todo es correspondido.

Precisamente, José Rodríguez respondió a los rumores que decían que tenía una relación fuera de la competencia y hasta que tenía hijos.

El deportista aclaró que no tenía pareja y tampoco hijos, por lo que bromeó al asegurar que por el momento no tenía hijos, pero que no los descartaba a futuro en caso de tener una relación formal con Yaya Muñoz.

Si Yaya quiere.

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz al mensaje que José Rodríguez le envió tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Estas palabras que José Rodríguez dijo en medio del programa en vivo del Canal RCN no pasaron por desapercibido ante los seguidores del reality y hasta en la misma Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz reaccionó a las palabras de José Rodríguez a través de los comentarios de la publicación de Mañana Express.

La periodista le expresó que no aguantaba más para verlo de nuevo tras su salida de La casa de los famosos Colombia, dejándole claro que sus intenciones son correspondidas y que podrán consolidar su amor.

No veo el momento para verte.

