El actor Jorge Herrera no convenció a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso en el primer reto en MasterChef Celebrity.

¿En qué consistía el primer reto en MasterChef Celebrity?

En la noches de este 18 de junio se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde los participantes tuvieron una prueba de caja misteriosa en la que debían realizar una preparación utilizando mojojoys como ingrediente principal.

Cada celebridad debía emplear sus habilidades culinarias para presentar un plato ante el jurado.

Contaron con una despensa abierta, sin restricciones de ingredientes, y dispusieron de una hora para completar la elaboración.

¿Por qué Jorge Herrera se llevó el delantal negro en MasterChef Celebrity?

El actor decidió presentar un plato el cual nombró "El llamado de la selva", donde realizó algunas técnicas de alta cocina, pero no lograron ser suficiente para el jurado, pues contó con algunas fallas que no pudieron dejar pasar.

Entre los comentarios que recibió por parte del jurado es que su plato no se veía llamativo, pues no tenía color, no logró preparar bien el ingrediente principal y eso le jugó una mala pasada.

"De esos platos que quedaron por debajo, hubo uno que brilló más por no estar tan rico y ese plato es el de Jorge Herrera, venga pa acá", dijo el chef Nicolás de Zubiría.

El actor lo recibió con la mejor actitud detallando que eso solo significa que debe mejorar.

"He recibido este delantal negro y eso quiere decir que debo evolucionar para volver gris y blanco", señaló.

¿Quién es Jorge Herrera?

Jorge Herrera es un actor colombiano con una trayectoria amplia en televisión y teatro. Su papel como “Don Hermes” en la serie “Yo soy Betty, la fea” lo llevó a ser reconocido a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha formado parte de distintos proyectos artísticos, y ha sido uno de los fundadores de varios grupos de teatro en ciudades como Cali y Bogotá.

Además de su trabajo como actor, ha desarrollado una faceta académica al impartir talleres y clases relacionadas con la teoría de la actuación, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de artistas.

También ha incursionado en la música como cantante y compositor, especialmente en el género del bolero, combinando así sus intereses escénicos y musicales.