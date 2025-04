La influenciadora la Jesuu regresará a La casa de los famosos Colombia luego de que así lo decidiera la Toxi Costeña.

La creadora de contenido la Jesuu fue una de las primeras eliminadas de La casa de los famosos Colombia luego de haber obtenido la menor votación por parte del público.

En la jornada de nominación de este miércoles 23 de abril, el Jefe les hizo una nueva actividad a los famosos, quienes debían ubicarse frente a una manzana al azar, las cuales tenían ciertos poderes.

La Toxi Costeña obtuvo el 'poder de la resurrección' y decidió reintegrar a la creadora de contenido la Jesuu, quien quedó en shock con la noticia.

La joven estuvo en 'Buen Día, Colombia' y fue interrogada al respecto detallando lo afortunada que se sentía de poder regresar y modificar lo que fue su participación, pues sí se sintió decepcionada de muchas cosas que hizo.

"No he dormido, no he comido, literalmente estoy en shock (...) a mí me impactó que le tocó a ella (Toxi Costeña) la resurrección. Habrá sorpresas y sorprendidos, es lo máximo que les puedo adelantar. A estas alturas del partido, que es un privilegio, le llamo a esto la revancha", dijo.