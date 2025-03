El creador de contenido Emiro Navarro obtuvo el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia donde eligió salvar a Alerta.

El influenciador Emiro Navarro logró el poder de la salvación luego de contestar el teléfono este jueves 27 de marzo, cuya llamada se había revelado días atrás a los televidentes.

Durante la gala los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le indicaron a Emiro Navarro cuál era el mensaje de la llamada, donde le indicaron que debía sacar de la placa de nominados a uno de sus compañeros a excepción de él mismo, quien está nominado.

Luego de tener unos minutos para pensarlo, Emiro Navarro decidió salvar a Alerta.

"En muchas ocasiones lo he nominado y lo he hecho por no tocar a otras personas que no me dan ni un punto de salvación a mí", expresó.