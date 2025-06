Tras el estreno de la bioserie 'Chespirito: sin querer queriendo', Florinda Meza expresó su inconformidad con la forma en que fue retratada. En respuesta, usuarios en redes sociales rescataron un video de 2004 en el que la actriz habla de forma despectiva sobre la esposa e hijos de Roberto Gómez Bolaños.

En 2004, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ofrecieron una entrevista a un medio chileno en la que compartieron detalles sobre el inicio de su relación.

Durante la conversación, Meza, recordada por su papel de 'Doña Florinda' en 'El Chavo del 8', reveló que Roberto solía conquistarla con poemas, dibujos y retratos. Sin embargo, en un momento dado de esta, afirmó que el comediante tenía “siete grandes defectos”, refiriéndose a sus hijos y a su entonces exesposa, Graciela Fernández.

En esa misma entrevista, el actor -fallecido el 28 de noviembre de 2014-, visiblemente incómodo, contradijo a Florinda Meza al decir que no entendía por qué llamaba “defectos” a sus hijos, ya que para él eran seres maravillosos. A esto, la actriz respondió que, si hubieran sido sus hijos, sí habrían sido maravillosos y no un problema.

Pese a la incomodidad del momento, Florinda Meza continuó relatando detalles de su relación con Chespirito y, frente a las cámaras, afirmó que el escritor había sido un hombre muy infiel.

Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta de que sí era siempre. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él.