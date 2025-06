El reconocido cantante Sam Smith, famoso por su impresionante voz, ha sorprendido a millones de seguidores al revelar su nueva identidad sexual, la cual él mismo se encargó de explicar públicamente.

Luego de declararse abiertamente gay en mayo de 2014, el intérprete de 'Lay Me Down' inició una lucha constante por los derechos de la comunidad LGBTI+.

Años más tarde, Sam dio un nuevo paso al reconocerse como una persona no binaria, es decir, alguien que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer.

Ahora, el artista ha revelado que se identifica como xenosexual, una orientación que, según él mismo explicó, describe la atracción hacia entidades no humanas. Esto no implica necesariamente una atracción por alienígenas o personajes de ciencia ficción, sino por lo que es extraño, diferente o ajeno a lo humano.

Me atraen cosas que no son humanas, no lo puedo explicar, solo se siente. Si no lo entiendes, pues ni modo.