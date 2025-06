Karol G sigue siendo tendencia tras el lanzamiento de su nuevo álbum 'Tropicoqueta'. Sin embargo, una de sus canciones ha llamado la atención por un aparente error ortográfico que le ha valido críticas en redes. ¿Se trató realmente de un descuido o fue una elección intencional? Aquí te contamos.

¿Por qué Karol G escribió “Papasito” con S en su nueva canción?

Tras el estreno del video oficial de una de las canciones de su nuevo álbum 'Tropicoqueta', La Bichota generó revuelo en redes sociales, donde miles de fans-y también algunos haters- la criticaron por escribir “Papasito” con S en lugar de con C, como indican las normas ortográficas.

Karol G desató una ola de críticas por "tener mala ortografía". (Foto: Getty Images Vía AFP/ Romain Maurice)

Sin embargo, aunque podría considerarse un error gramatical, se sabe que la intérprete de 'Milagros' tiene un estilo visual y creativo muy marcado. Pues suele utilizar este tipo de escritura en sus canciones para darles un tono más informal, moderno y distintivo.

¿En qué otras ocasiones Karol G ha cometido un "error" ortográfico?

No es la primera vez que la artista paisa se ve envuelta en polémicas por su forma de escribir. Durante su visita a Perú, en el marco de su gira Mañana será bonito, Karol G causó revuelo al escribir en el libro de visitantes de Machu Picchu que el lugar era “magestuoso”, usando G en lugar de J.

El Ministerio de Cultura de Perú no dejó pasar la oportunidad y viralizó el momento, lo que desató una ola de críticas.

Pues en redes sociales, las opiniones se dividieron: algunos defendieron a la cantante diciendo que lo hizo como un guiño a la “G” de su nombre artístico; otros, en cambio, afirmaron que, aunque es talentosa para la música, la ortografía no es precisamente su fuerte.

Karol G dejó la duda si escribía mal por error o por estrategia. (Foto:AFP /Ezequiel Becerra)

No obstante, independientemente de cómo lo haya escrito, la cantante de 34 años ha logrado captar la atención del público, ya sea por el impacto de su música o por las controversias que la rodean, manteniendo sus álbumes entre los más comentados y reproducidos.

¿Qué indican las reglas ortográficas sobre el uso de la S en “Papasito”, como lo escribió Karol G?

Según las reglas ortográficas del español, la forma correcta es “papacito” con C, ya que proviene del diminutivo de “papá” con el sufijo -cito, que se escribe con C cuando la palabra base no termina en S ni en una vocal con acento.

La escritura “papasito” con S no es correcta desde el punto de vista normativo, pero se ha popularizado en el habla coloquial y en algunos contextos informales como una variante estilística o fonética.

En el caso de Karol G, se interpreta como una elección creativa que busca dar un toque más relajado, coqueto o moderno a la palabra, sin apegarse estrictamente a la ortografía tradicional.