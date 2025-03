Todo un disparate fue el que se formó por cuenta de Karina García en La casa de los famosos Colombia. Tras la eliminación de Yaya Muñoz del reality, la influencer paisa entrenó con José Rodríguez y luego entabló una conversación con La Liendra y Emiro Navarro.

¿A Karina García le gusta José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia 2025?

Fue notorio que había sonrisas y demás entre todos, especialmente cuando Karina aseguró que había un hombre que le encantaba. En un comienzo, se pensó que se trataba de José, pero luego La Liendra captó el mensaje y, al parecer, la influenciadora se refirió a otra persona que incluso no participa en el reality.

Ante lo que sería un malentendido, del cual Yaya reaccionó, pero como todavía no tiene acceso a redes sociales no sabe del todo qué sucedió, el team de Karina reveló quién sería el hombre que a ella le encanta y no es José Rodríguez.

¿Quién es el amigo de La Liendra que le encanta a Karina García de La casa de los famosos Colombia?

En el clip de la charla entre Karina, Emiro, La Liendra y José, la también modelo aseguró que ella ama a los hombres. Después, Emiro le dijo a Karina que él cree que a ella le gusta un participante del reality, a lo que ella respondió que no, que sería del exterior.

Nadie había captado, hasta que La Liendra se puso a analizar y descubrió que se trataría de un amigo muy allegado a él: nada más y nada menos que el atlético influencer Mateo Carvajal.

De acuerdo con La Liendra, su 'brother' tiene tatuajes en la cara y su contenido está relacionado con el running. Después, Karina aseguró que le encanta.

"Sería bueno, hace falta un galán como él. Al lado mío no es un galán, pero, pues, Mateo", dijo La Liendra frente a una de las cámaras 24/7 de La casa de los famosos Colombia.

Todavía hay dudas con Karina García, ¿por qué?

El team de la influencer paisa la defendió ante el aparente malentendido. No obstante, es preciso decir que en conversación con las chicas fuego, Karina García aseguró que estaba "alimentado el ojo" viendo a José Rodríguez.

