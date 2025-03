El Negro’ Salas sorprendió a los televidentes de La casa de los famosos Colombia al revelar cuál era su percepción sobre Melissa Gate. El actor se sinceró en una conversación con ‘El Falco’ Solórzano y Alerta sobre una advertencia que recibió sobre la influenciadora antes de ingresar al reality que no logró cambiar su percepción frente ella.

Antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, ‘El Negro’ Salas contó a Alerta y ‘El Falco’ Solórzano que un amigo cercano le advirtió sobre Melissa Gate, asegurando que era una mujer “peligrosa”. Sin embargo, el creador de contenido prefirió no dejarse influenciar y decidió conocerla por sí mismo.

“A mí me gusta llegar a un lugar, conocer a la gente y darme cuenta por mí mismo… Les voy a contar algo: antes de entrar aquí, un amigo me dijo: ‘Hermano, ten mucho cuidado con Melissa Gate, esa mujer es un peligro’. Y yo puedo decir que es una de las que mejor me cae de aquí”, reveló.