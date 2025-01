La alimentación es un factor que con el paso de los días va tomando mayor relevancia en La casa de los famosos Colombia 2025, especialmente con Norma Nivia porque es vegetariana y no hay casi comida.

En efecto, se gestó una discusión en la cocina del reality donde se puso sobre la mesa el tema de la ración de los alimentos, puntualmente las lentejas que es lo que, por lo general, más come la actriz. Ante esto, el actor El Negro Salas abogó por la también modelo profesional.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

¿Por qué El Negro Salas pidió empatía para Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia?

Resulta que El Negro pidió empatía para Norma Nivia y enfatizó que es necesario recordar que la carne, el huevo u otras proteínas son las lentejas para Norma Nivia, de modo que solicitó el favor de separar la ración de la actriz de esta legumbre para los próximos días.

De inmediato, La Abuela refutó que eso no iba a alcanzar. "Eso ya no es cosa de nosotros", comentó la longeva influencer, respuesta que a Salas no le gustó.

"Nosotros no podemos comer nosotros y que ella no coma", expresó el actor colombiano. Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano contesta a críticas de La Toxi costeña por su temporada en La casa de los famosos

A raíz de ello, Norma se incorporó y dijo que la matemática era fácil, ya que solo consistía en que cada vez que saquen una porción, por ejemplo, de costilla, pues apartaran un poquito de lentejas para ella y Melissa Gate, quien también es vegana.

¿Cómo terminó la conversación por la comida de Norma Nivia en La casa de los famosos?

Norma Nivia terminó comentando que ella entiende que la situación no se presta para que ella se coma una olla completa de lentejas, pero sí pidió el favor de que le apartaran su porción en comparación con otros productos alimenticios que no ingiere.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares: conozca el lucrativo negocio de 'la vendedora de rosas', de La casa de los famosos

"Ellas (Norma y Melissa) entienden que no se pueden comer una olla de lentejas porque nosotros nos vamos a comer un huevo frito, ¿me entiendes? O sea como que les toca también racionar sus lentejas", terminó El Negro Salas.

Puedes ver cada instante de La casa de los famosos Colombia de manera muy fácil y gratuita, tan solo hay que descargar la app de Canal RCN aquí.