El pasado 27 de enero fue el estreno de Darío Gómez, el rey del despecho, una producción de Estudios RCN. A solo unos días de su lanzamiento, la novela ha encantado a toda Colombia. En redes destacan el elenco y el nivel profesional que se refleja en cada escena.

Una de las escenas que más ha impactado a los televidentes es la del fallecimiento de don Marco Aurelio Gómez, padre del cantante. Esta escena ha llamado la atención debido a que Darío estuvo involucrado y pasó algunos días en prisión. Los espectadores se preguntan si esto realmente sucedió.

En una entrevista en Yo José Gabriel, meses antes de su fallecimiento, el propio Darío Gómez compartió lo que ocurrió aquella noche.

El reconocido cantautor mencionó que su papá había cambiado mucho en su carácter, y que esto había afectado la relación familiar, en especial con su mamá, Abigail Zapata.

Esa noche, don Marco Aurelio, en un momento de alteración, dio lugar a un incidente en el que, de manera accidental, ocurrió el desenlace. Como se muestra en la novela del Canal RCN, Darío se entregó a las autoridades de su vereda, y se verificó que fue un accidente.

Gracias al apoyo de su mamá, él logró superar lo sucedido, pues ella le explicó que su conciencia debía estar en paz. Aproximadamente un año después, viajó a Medellín para buscar su sueño de ser cantante.

El cantante y compositor contó que su primera guitarra fue un regalo de su abuelo materno, Carlos Antonio Zapata, quien lo alentó a buscar nuevas oportunidades en la ciudad, ya que en San Jerónimo no había disqueras.

“Mi abuelito materno, un gran profesional de la música clásica y popular, me vio entusiasmado por la música a los cinco años. Me regaló mi primera guitarrita y me enseñó los conceptos básicos”, comentó Darío Gómez al presentador José Gabriel en 2021.