Claudia Bahamón lanzó advertencia a Violeta Bergonzi en MasterChef

Este lunes 21 de julio, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un nuevo reto de campo en el que el equipo verde, del que hacía parte Violeta Bergonzi, ganó una gran ventaja que dio pie a que Claudia Bahamón lanzara una advertencia dirigida a la participante.

¿Cuál fue la ventaja que ganó el equipo verde de MasterChef Celebrity?

La ventaja que el equipo verde ganó en el reto de equipos de este lunes fue que tendrían cinco minutos para planear su menú para 25 comensales y otros cinco minutos para ingresar a la despensa, la cual contaba con ingredientes limitados, complemente solos antes que los demás participantes.

¿Cuál fue la advertencia que Claudia Bahamón le hizo a Violeta Bergonzi en MasterChef?

Luego de que les informara a los miembros del equipo verde que tenían esta ventaja, Claudia Bahamón aprovechó para lanzarles una advertencia, especialmente a Violeta Bergonzi.

Así fue la advertencia de Claudia Bahamón a Violeta en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).

Pues la presentadora de MasterChef Celebrity mencionó que, aunque podían ingresar a la despensa antes que los demás participantes trataran de no acaparar todos los ingredientes, esto teniendo en cuenta que en un reto anterior Violeta dejó sin proteína a Luly Bossa y Nicolás, generando mal ambiente.

“Miren, yo les recomiendo, especialmente a Violeta, que está en ese equipo que se acuerde de lo que le pasó cuando le quitó el mercado a Nicolás y Luly, que puede haber problemas. Entonces no se traigan todo el mercado, déjennos a nosotros cositas para que después no se metan ustedes en problemas… Es lo que yo haría”, mencionó Claudia.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi a la advertencia de Claudia Bahamón en MasterChef?

Tras la advertencia de Claudia Bahamón, Violeta aseguró que la experiencia en la competencia la había hecho más fuerte y que estaba preparada para enfrentar cualquier reacción de sus compañeros si llegaba a quedarse con más ingredientes de los necesarios.

Así reaccionó Violeta tras la advertencia que le lanzó Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN).

“Clau, ya saqué callito. Ya no me talla el zapato”, dijo, dejando claro que no le preocupaba generar nuevas tensiones si eso beneficiaba a su equipo, integrado por Mario Yepes, Raúl, Caterin, Alejandra Ávila y Jorge Rausch.