El capítulo de este lunes 7 de julio de MasterChef Celebrity Colombia estuvo cargado de emotividad, con duros relatos no solo por parte de los participantes, sino también del jurado y de la presentadora Claudia Bahamón, quien rompió en llanto al compartir los difíciles momentos personales que ha vivido en los últimos meses.

Un nuevo reto de la caja misteriosa trajo consigo uno de los momentos más emotivos que se han vivido en esta temporada de la competencia culinaria hasta el momento. Pues los participantes tuvieron que enfrentarse a sí mismos al verse reflejados en un espejo.

Esto con el fin de tomar inspiración para cocinarse a ellos mismo y a lo que vieron reflejados en sus espejos, pese a que no todos serán llamados al atril para presentar sus creaciones.

Sin embargo, la dinámica no solo quedó allí, pues David Sanín decidió involucrar tanto al jurado como a la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Allí, Claudia Bahamón no pudo evitar llorar al mencionar que siempre que se ve frente a un espejo se agradece por ser una persona transparente y demostrar lo que realmente es frente a las cámaras.

Partiendo de esto, la presentadora abrió su interior para exteriorizar los problemas personales que ha estado enfrentando en los últimos meses, no sin antes asegurar que agradecía cada obstáculo ya que estos la fortalecían.

“Justo hoy me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, me siento en una zona segura”, refiriéndose a su amistad con el jurado de MasterChef Celebrity y su vida laboral en el Canal RCN.