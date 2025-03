Camilo Trujillo y el influenciador Emiro Navarro decidieron tener una sincera conversación en la terraza de La casa de los famosos Colombia tras la visita de la mamá del actor.

La conversación entre Emiro Navarro y Camilo Trujillo surgió luego de la visita de la mamá del actor a La casa de los famosos Colombia.

En esta visita, la mamá de Camilo se dirigió a Emiro Navarro a quien le enfatizó en que su hijo solo le podía ofrecer una amistad y que dependía de él aceptarla o no rechazarla. Un mensaje que el influenciador entendió según le confesó a Camilo.

Ante esto, Camilo aprovechó para ser sincero con Emiro y confesarle qué sentía él y opinaba al respecto. El actor le expresó que él no se sentía incómodo con su forma de ser y de tratarlo.

Yo te he dicho que me molesta, no, nunca, porque yo siempre también me río.