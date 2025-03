La hermana de Mateo Varela, quien se llama Melissa, lo visitó días atrás en La casa de los famosos Colombia. La familiar de 'Peluche' fue tendencia porque compartió un mensaje por el que la catalogaron como una mujer sincera y educada.

De todo un poco fue lo que le dijo Melissa a su hermano. En palabras universales, la hermana de Mateo le pidió que compitiera, dejara a un lado el amor y se enfocara más en él, al igual que le comentó que se ve devastado y que cualquier mujer está a su altura.

Pues, el mencionado comentario de la altura resonó de diferentes maneras y recayó en la actriz Norma Nivia, con quien Peluche inició un romance.

Resulta que Norma es más alta que Mateo y eso ha sido un tema que, por lo que parece, le ha generado inseguridades al deportista. Entonces, en charla con el matutino de Buen día, Colombia, la hermana del participante de La casa de los famosos Colombia comunicó su punto de vista relacionado con la estatura.

Lo primero que reveló Melissa es que su hermano ha tenido pocas novias, a quienes las calificó como "hermosas", pero lo que le duele es que Varela no había tenido problemas de autoestima.

"Me duele escucharlo pedir zapatos altos... Porque como se lo dije allá: él está a la altura de cualquier mujer, y la mujer que esté con él y no identifique la grandeza que él tiene es porque no lo merece", sentenció la hermana de Peluche.