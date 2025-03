Aleyda Gaviria, mejor conocida como La Abuela, goza de gran popularidad en redes sociales y ahora en todo el país por su participación en La casa de los famosos Colombia.

La Abuela ha sido todo un personaje y su historia de vida se ha podido conocer de a poco en La casa de los famosos Colombia, esto a través de diferentes dinámicas como la línea de la vida o conversaciones con sus compañeros.

La creadora de contenido ha revelado en diferentes ocasiones que su historia de vida es bastante compleja y que le ha tocado duro a lo largo de esta, empezando por el abandono que sufrió de sus padres.

Precisamente, La Abuela les contó a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia la historia de su abandono cuando era una recién nacida.

A mí me dejaron abandonada, vuelta nada.

La Abuela decidió abrir su corazón en La casa de los famosos Colombia luego que el Jefe hiciera una dinámica con fotos de ellos de sus infancias.

La creadora de contenido paisa les contó a sus compañeros que cuando pequeña sus papás biológicos la abandonaron en la calle, al parecer en una especie de cueva o algo por el estilo.

Según La Abuela con base en lo que le han contado, al parecer, una persona que pasaba en un caballo la escuchó llorar y fue quien la salvó de fallecer ahí.

Alguien pasó y escuchó como un ruido, me encontraron ahí tirada, quién sabe cuánto yo llevaba ahí, me llevaron para otro lado.

La Abuela al contar su historia no pudo aguantar las lágrimas al recordar uno de los episodios más difíciles de su vida.

La influenciadora paisa fue sincera al expresarles a sus compañeros que así ella se vea feliz y divertida, tiene muchas cosas en su corazón que la descomponen.

Nadie sabe lo que esconden las personas, todos me ven bien, loca, feliz, pero no saben todo lo que ha pasado, hay cosas que no puedo contar.