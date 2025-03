La influenciadora Karina García sorprendió a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia luego de conocer una fotografía de cómo lucía ella en su niñez.

¿Cómo fue la niñes de Karina García?

El Jefe realizó una dinámica en el reality donde mostró fotografías de la infancia de los participantes, donde cada uno debía hablar sobre cómo fue esa etapa de su vida.

En el turno de Karina García muchos quedaron asombrados con su sorprendente cambio, tanto que Karina le reclamó al Jefe por no haber revelado una foto más bonita de ella.

¿Cómo lucía Karina García en su niñez?

"¿Jefe por qué esa foto? ¡ay no!. Ahora entienden por qué me dicen negra, la verdad no sé qué le pasó a mi pi*l, toda la vida fui muy negrita, crecí y de un momento a otro me despigmenté, yo era así, no sé qué pasó", dijo la creadora de contenido con humor.

Continuó hablando sobre lo difícil que fue su niñez al no haber crecido junto a sus padres, pues fue educada por su abuela materna.

"Tuve una niñez feliz, pero fue bastante difícil porque tuve ausencia de padre y madre, mi mamá no me abandonó, siempre estuvo súper pendiente de mí, pero tuvo que dejarme con mi abuelita para ella poder salir a trabajar, pero mi niña interior no entendía eso porque ella se iba y me quedaba muy triste", contó.

Dio a conocer que a los 12 años se enteró que su papá estaba en la cárcel y este salió solo hasta que ella cumplió 30 años, momento en que se conocieron, pero ella no ha podido tener una relación de padre e hija con él porque no lo siente parte de su vida.