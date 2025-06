Tras cuatro días en La casa de los famosos Colombia, doña Martha Mosquera (mamá de La Jesuu), doña Fabiola Coa (mamá de Emiro), doña Rosemary Blanco (mamá de Altafulla), don Pacho (tío de La Toxi Costeña), Melisa (hermana de Mateo Varela) y Fernanda Quiroz (prima de Melissa Gate) se despidieron de sus familiares en medio de una conmovedora escena.

El Jefe les agradeció por su visita y la recarga de energía que le dieron al Top 6 de esta segunda temporada.

“…No tengo duda de que esta ya no es solo una casa, sino un hogar gracias a ustedes. Gracias por cada palabra de aliento, por cada llamado a reflexionar, pero ha llegado el momento de despedirse”, manifestó el Jefe.

¿Qué le dijo la mamá de Altafulla al terminar la visita en La casa de los famosos Colombia?

Doña Rosemary lloró al despedirse de su hijo y aprovechó para resaltar las cualidades de su hijo: “esta es la esencia de Andrés, siempre ha sido así. Hoy, si sale va a estar bien y si no… todo lo dejamos en las manos de Dios. Ya saben Dios tiene la última palabra, no me quiero ir”.

La señora lo abrazó fuertemente y las lágrimas fueron inevitables. Altafulla envío algunos mensajes para su papá y hermana.

¿Qué le dijo el tío Pacho a La Toxi Costeña en su despedida?

El primero en salir fue el tío Pacho, quien se mostró agradecido por esta oportunidad de estar unos días en la casa más famosa de Colombia. A La Toxi Costeña le dijo que ya es una ganadora y le pidió seguir con la misma energía.

“A mi sobri pa’delante. Estar aquí, a estas alturas, ya es ganancia. Póngale moral, póngale actitud”, le dijo.

¿Cuál fue el consejo de la mamá de La Jesuu antes de salir de La casa de los famosos Colombia?

Doña Martha también se mostró agradecida por poder compartir en familia en pleno reality y frente a toda Colombia. A su hija, La Jesuu, le dijo que siguiera siendo esa mujer fuerte y guerrera.

“Siempre has sido referente, un orgullo. Desde muy niña me has sorprendido”, le dijo tras un caluroso abrazo.

¿Cómo reaccionó Melissa a la salida de su prima, Fernanda?

“Arruinaste mi felicidad que era completa”, dijo Melissa luego de que Marcelo Cezán anunciara que era el momento de que Fernanda saliera de la casa.

“Siga así de irreverente, de especial, que es lo que la ha hecho llegar hasta aquí. Que acate todos los consejos que le di”, dijo la joven al despedirse de la creadora de contenido.

A esas palabras, Melissa respondió que seguramente esos consejos vienen de su mamá.

¿Qué le dijo la hermana de Mateo al salir del reality?

Melissa aprovechó el momento para manifestarle a su hermano, una vez más, el orgullo que siente por él. Asimismo, le recordó lo mucho que ya ha ganado gracias a su participación en el reality del Canal RCN.

Mateo recibió la visita de su hermana, Melissa, en La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

“Me siento muy orgullosa de ti. Has logrado muchas cosas en la vida, para nosotros eres un ganador. Aún hay esperanzas, esto no termina acá. Puedes llevarte el premio mayor, pero si sales hoy te llevas el cariño, el reconocimiento y el aprendizaje”, expresó.

¿Cómo fue la despedida de la mamá de Emiro?

Doña Fabi lloró al decirle adiós a su hijo y los demás habitantes de La casa de los famosos Colombia. Agradeció el cariño que le han manifestado a Emiro y le dijo lo orgullosa que está de él.

“Gracias a todas las personas que lo aman. Me siento honrada. Darles gracias a sus compañeros. A él que lo amo, que me siento orgullosa, que siga así. Siempre voy a estar contigo. Toda la familia te ama”, le dijo doña Fabi a Emiro.

