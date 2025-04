El cantante Altafulla se despidió de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia luego de que Emiro Navarro terminara expulsándolo.

El Jefe sorprendió a los participantes con una inesperada actividad de nominación en la que cada famoso lograba conseguir un poder y Emiro Navarro obtuvo el poder de expulsar a uno de los participantes de la competencia.

El creador de contenido decidió expulsar a Altafulla, quien tomó la decisión con la mejor actitud.

"Me siento en un velorio con mis chicas de fuego como las viudas, estuvo bueno. A todas me las llevo en el llavero, en el corazón, no me la esperé, pero bueno. Vienen unos días fuertes (...) no se den tan duro, la pasé increíble, fue un mesecito bacano, diviértanse", les dijo.