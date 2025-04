El humorista Alerta apareció en el set principal de La casa de los famosos Colombia junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se conectó por última vez con sus excompañeros luego de su eliminación del reality.

Alerta quedó fuera de la competencia tras haber obtenido la menor votación por parte del público luego de haber caído en la placa de nominación.

El famoso había quedado nominado junto a Karina García, Laura González, Altafulla, la Toxi Costeña y Lady Tabares, quienes lograron mayor porcentaje de votación de los seguidores del programa.

Por su parte, Alerta decidió enviar a la placa de nominación a la modelo Laura González, con quien tuvo varias diferencias desde el ingreso de la empresaria al reality.

El humorista aprovechó para dirigirse principalmente a Laura González para ofrecerle una disculpas por cómo reaccionó en su contra tras la polémica que tuvieron por defender a Karina García de sus ataques y luego de que ella asegurara que él estaba enamorado de la influenciadora.

Laura González le aceptó sus disculpas y le detalló que esperaba que cuando saliera del reality pudieran tomarse un café y limar asperezas.

Asimismo, le confesó a Yina Calderón que se conmovió mucho con su llanto tras verla llorar por su eliminación, pues recordemos que ambos lograron entablar una gran amistad en la competencia.

De igual manera, les dedicó una canción a cada uno de los equipo, Fuego y Agua, dándoles alientos para seguir luchando en la competencia y demostrando lo bien que se llevó con todos los participantes.

"Dios es muy sabio y nunca me dejó tocar estos amigos y estas amigas, me siento orgulloso de poder estar em ambos equipos al mismo tiempo, eso me llena de satisfacción", les dijo.